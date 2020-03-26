ABD donanmasında korona virüs salgını yayılıyor

ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'nin ekibi arasında korona virüs vakalarının arttığı bildirildi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgını her geçen gün yayılmaya devam ediyor. ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'nin ekibi arasında yeni korona virüs vakalarının olduğu bildirildi. ABD Donanma Sekreteri Thomas Modly, yaptığı açıklamada gemide yeni korona virüs vakalarının bulunduğunu bildirirken, vaka sayısı hakkında rakam vermedi. Modly, gemi Guam'a yanaştığında tüm personele korona virüs testi yapılacağını açıkladı. Modly, önceki açıklamasında USS Theodore Roosevelt'te 3 denizcinin korona virüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.USS Theodore Roosevelt'in yaklaşık 5 bin personeli bulunuyor.(İHA)

Kaynak: İHA