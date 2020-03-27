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ABD, dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu

ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

27.03.2020 01:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:47
ABD, dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu

ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya 'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Ekonomi

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