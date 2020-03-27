ABD, dünyada en fazla Kovid-19 görülen ülke oldu
ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
27.03.2020 01:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:47
ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya 'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Ekonomi