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ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi

ABD'nin bazı eyaletlerinde tutucu bir Hristiyan mezhebine bağlı olarak yaşayan Amişler, inançları gereği elektrik ve teknolojik cihazlar kullanmıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten de haberdar olmayan topluluk için ABD, broşürlü duyuru yöntemini kullandı.

31.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:40

ABD'de yaşayan; telefon, bilgisayar, elektrik ve internet kullanmadan dini değerleri gereği modern dünyayı reddeden Amişlerin muhtemelen dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten haberdar olmadığı tahmin ediliyor. Durumdan endişe duyan ABD'li yetkililer, topluluğu virüs hakkında bilgilendirmek için broşür dağıtmaya başladı.

KAPI KAPI GEZİYORLAR

Kendilerini modern dünyadan soyutlayarak yaşayan Amişler, genellikle ABD'nin Pensilvanya ve orta batı eyaletlerinde yaşıyor. Koronavirüs salgını hakkında yaşam şartları gereği haberdar olmadıkları düşünülen topluluk için yetkililer, topluluğa ait evleri gezerek kapı kapı broşür dağıtımına başladı.

SOSYAL İZOLASYON UYGULANMIYOR

İnançları gereği bir arada yaşayan ve kalabalık ailelerden meydana gelen topluluk, bu haliyle koronavirüse karşı sosyal mesafe ve izolasyon önlemlerini de uygulamıyor. Kilisede kalabalık ayinler düzenleyen Amişlerde, evlerde yenilen toplu yemekler de devam ediyor.

ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk olan Amişlere broşürlü duyuru yaptı

DİNİ TÖRENLERİNİ ERTELEYECEKLER Mİ?

Senede iki kere, bahar aylarında büyük dini tören düzenleyen Amişlerin; koronavirüs sebebiyle bu yıl yaklaşan ilkbahar törenini iptal etmemesinden de korkuluyor.

AMİŞLER KİMDİR?

Amişler, 18. yüzyılda Almanya ve İsviçre'den dini baskılar nedeniyle göç eden Hristiyan bir mezhebin mensuplarıdır. Değerlerine sımsıkı bağlı olan bu topluluk günümüzde ABD'de, oraya ilk göç ettikleri şekilde yaşamaya devam ediyor. Teknolojiyi, modern dünyayı ve bu alanlardaki tüm gelişmeleri reddeden Amişler; el işçiliğine önem vererek sade bir yaşama sahipler. Otomobil yerine at arabası kullanan topluluk genel olarak geçimini çiftçilikten sağlıyor. Kalabalık aile olmanın büyük önem taşıdığı Amişlerde, her aile en az 5 çocuk sahibi oluyor.

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ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel

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dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk olan Amişlere broşürlü duyuru yaptı
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