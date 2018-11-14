ABD Enerji Bakanı Perry: "Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 Boru Hatlarına Karşıyız"

ABD Enerji Bakanı Rick Perry
, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarının yapımına karşı olduklarını dile getirerek, "ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye karşı mücadelesini sürdürüyor. Bunun sebepleri de ortada. Ukrayna
ve Avrupa
vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" şeklinde konuştu.
ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarına karşı mücadele içinde olduğunu söyleyerek, "Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev
'de Başbakan Vladimir Groysman ile görüşen Bakan Perry, "ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye karşı mücadelesini sürdürüyor. Bunun sebepleri de ortada. Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" şeklinde konuştu. Perry, ABD'nin enerji alanında Ukrayna'yla partner olarak çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Ukrayna,Rick Perry
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:21