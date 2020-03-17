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ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'u yaptırım listesine aldı.

17.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:08
ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı
ABD Hazine Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'u yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye 'de Esed rejimiyle ilişkili yaptırım listesinde birkaç değişikliğe gidildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'un "Özel Tanımlı Kişilere Yaptırım" listesine eklendiği ifade edildi.
Eyyub'a yönelik yaptırımın Esed rejiminin İdlib'de yaptığı katliam ve insani krizden sonra gelmesi dikkati çekti.
Bazı şirketlere yönelik yaptırımlar kaldırıldı
Açıklamada ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezli Interlog (BDS Grup) adlı şirket ile İsviçre merkezli Skirron ve Bluemarine isimli nakliye şirketlerine uygulanan Suriye bağlantılı yaptırımların kaldırıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Beşşar Esed, Suriye, Güncel

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