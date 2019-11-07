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ABD F-16'sı yanlışlıkla bomba bıraktı

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının, Japonya'da eğitim alanı dışındaki özel mülk statüsünde bir araziye yanlışlıkla sahte bomba bıraktığı açıklandı.

07.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:18 ABD F-16'sı yanlışlıkla bomba bıraktı
ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının, Japonya'da eğitim alanı dışındaki özel mülk statüsünde bir araziye yanlışlıkla sahte bomba bıraktığı açıklandı.

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının, çarşamba akşamı Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Bölgesi'nde eğitim alanı dışında kalan bir özel araziye yanlışlıkla sahte bomba bıraktığı açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya'da konuşlu ABD güçlerinden olay hakkında bilgi alındıktan sonra, konuyla ilgili yerel yönetimlere bilgi verildiğini açıkladı.

Patlama riski yok

ABD'ye ait Misawa Hava Üssü'ne bağlı bulunan savaş uçağının akşam saat 18.30'da askeri üssün kuzeyinde bulunan bir havadan yere atış eğitim bölgesi yakınına güdümlü bir bomba düşürdüğü öğrenilirken, uçaktan düşen bombanın patlama tehlikesi bulunmayan sahte mühimmat olduğu belirtildi. Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmezken, uçaktan düşen mühimmatın ise söz konusu bölgede bulunduğu kaydedildi.

Nedeni araştırılıyor

Olayın nedeni hakkında kesin bilgi bulunmazken, konuyla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Japonya hükümetinin ise perşembe sabahı kazayla ilgili detaylı olarak bilgilendirildiği açıklandı.

Tek eğitim yeri

Japonya'nın Aomori eyaletindeki Misawa şehri ve Rokkasho köyü yakınında bulunan ve ABD tarafından kullanılan askeri bölgenin, Japonya'nın en büyük adası olan Honshu'da havadan yere atış ve bombalama eğitiminin yapılabileceği tek eğitim alanı olduğu belirtiliyor. Bölge, ABD ordusu ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından ortaklaşa kullanılıyor. - TOKYO

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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