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ABD, radara yakalandıkları öne sürülen F-35 savaş uçaklarının fiyatını indirdi

Radara yakalandıkları iddia edilen ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle eleştirilen F-35 savaş uçaklarının fiyatı, 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021'de 79.17 milyon dolar ve 2022'de 77.9 milyon dolar olarak belirlendi.

31.10.2019 08:19

Yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerin hedefi olan F-35 savaş uçaklarının üretici firması Lockheed Martin ile ABD Savunma Bakanı Pentagon arasında varılan anlaşma sonucu F-35'lerin fiyatı, 2022 itibariyle yüzde 12.7 oranında düşürüldü.

Pentagon'da Alım ve İdameden Sorumlu Ellen Lord, söz konusu anlaşma ile savaş uçağının en yaygın kullanılan F-35A modelinin fiyatının 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021'de 79.17 milyon dolar ve 2022'de 77.9 milyon dolar olarak belirlendiğini ifade etti.

RADARA YAKALANDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan ABD, F-35 savaş uçaklarının radarda gözükmediğini söylemiş ancak son zamanlarda F-35'lerin radara yakalandığı iddia edilmişti. Fiyatların da bu sebeple düşürüldüğü öne sürüldü.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

F-35 Programı Direktörü Korgeneral Eric Fick, anlaşmanın 478 uçak için ve 34 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Fiyat indiriminin alıcı diğer ülkeleri de teşvik etmesi hedefleniyor. F-35'ler şu an şirketin yıllık toplam kazancının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılmıştı.

ABD, radara yakalandıkları öne sürülen F-35 savaş uçaklarının fiyatını indirdi

Lockheed Martin, James Mattis, Dünya, Ekonomi, Güncel


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