ABD faizlerinde artış ihtimali yüzde 20'nin altına geriledi

– Euro Bölgesi ve ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle yatırımcıların satışa yönelmesi, Fed'in para politikasını gevşeteceği beklentisine yol açtı.
Fed, "bekle ve gör" yaklaşımı sergileyerek aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik yapmayı planlamazken, piyasalarda yıl sonuna dek faiz oranlarında bir artış beklentisi görülmüyor.
Fed'in fonladığı hisselerin analizine göre, Fed'in 11 Kasım toplantısı sonrasında faiz oranları yüzde 20.2 ihtimalle yüzde 2.25 – 2.5 arasında sabit tutulacak.
Bu oran, Perşembe gününe göre yüzde 12.6, Nisan ayına göre yüzde 26.2 daha düşük.
Fed'in faiz oranlarını, 25 baz puan düşürmesi ihtimali yüzde 40.3 olurken, yüzde 1.25 – 2.0 aralığına düşürme ihtimali yüzde 28.9 oldu.
Faizlerin yüzde 1.5 – 1.75 aralığına düşürülmesi ihtimali ise yüzde 9.4 olarak hesaplandı.
Yatırımcıların yüzde 90'ı, Fed'in Haziran ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyeceğini düşünürken yüzde 10'luk bir kısım 25 baz puanlık bir azalış bekliyor.
- İstanbul
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Kaynak: DHA