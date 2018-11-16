ABD Felaketi Yaşıyor

ABD
'nin Kaliforniya
eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan ve tarihinin en ölümcül orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, 631 kişiden halen haber alınamadığı açıklandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, 631 kişinin halen kayıp olduğu açıklandı. Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayalet kasabaya dönüşen ünlülerin yaşadığı Malibu, Paradise ve Butte kentlerinin ise yangından en fazla etkilenen yerler olduğu açıklandı. Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde devam eden orman yangınlarının, bazı bölgelerde kısmen kontrol altına alındığı, bazı bölgelerde ise halen etkisini sürdürdüğü açıklandı. Orman yangınının kontrol altına alınan bölgelerde ise büyük tahribatlara yol açtığı belirtiliyor. Öte yandan devam eden orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, geçtiğimiz hafta patlak veren orman yangınında hayvan çiftliklerinde on binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu, köpek barınaklarındaki çok sayıda hayvanın da tahrip olduğunu açıkladı. Kaliforniya eyaletinin Paradise kentinde yangından etkilenen bir yavru kedinin kurtarılmayı beklediği anlar ise yürekleri burktu. Yanan çelik ve asfalt köprü yangınların ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.
(Hasan Çelik/İHA)
Kaliforniya,Amerika Birleşik Devletleri