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ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor

ABD Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

03.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:00ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor
ABD Ticaret Temsilciliği, 'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.
Lighthizer, söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini ve 6-7 Ocak tarihlerinde konuyla ilgili oturumlar düzenleyeceklerini belirtti.
Fransa'daki vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji firmaları yer alıyor.
ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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