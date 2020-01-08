ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'nin Kuveyt'teki üslerinden biri olan Camp Arifjan'ın komutanından resmi bir mektup aldığını açıkladı.

Kuveytli bakan mektupta Amerikan güçlerinin üsten 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini söyledi.

"MEKTUP YANLIŞLIKLA YOLLANDI"

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında, çekilme talebinin iletildiği mektubun Kuveyt'e yanlışlıkla yollandığı ve ABD askerinin çekilmesine dair herhangi bir planın mevcut olmadığı bildirildi.

Resmi bir mektubun, nasıl yanlış gönderildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD 3 BİN ASKER YOLLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından düzenlenen saldırı sonucu öldürülmüştü. Süleymani'nin ölümünün ardından, ABD Kuveyt'e 3 bin adet takviye asker yollamıştı.