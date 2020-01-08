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ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD askerlerinin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssünden 3 gün içinde çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanlığı mektubun yanlışlıkla yollandığını ve ABD'nin herhangi bir çekilme kararı almadığını ifade etti.

08.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:09

Savunma Bakanı, ABD'nin Kuveyt'teki üslerinden biri olan Camp Arifjan'ın komutanından resmi bir mektup aldığını açıkladı.

Kuveytli bakan mektupta Amerikan güçlerinin üsten 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini söyledi.

"MEKTUP YANLIŞLIKLA YOLLANDI"

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamasında, çekilme talebinin iletildiği mektubun Kuveyt'e yanlışlıkla yollandığı ve ABD askerinin çekilmesine dair herhangi bir planın mevcut olmadığı bildirildi.

Resmi bir mektubun, nasıl yanlış gönderildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD 3 BİN ASKER YOLLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından düzenlenen saldırı sonucu öldürülmüştü. Süleymani'nin ölümünün ardından, ABD Kuveyt'e 3 bin adet takviye asker yollamıştı.

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ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz

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