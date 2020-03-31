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ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi, Los Angeles merkezli bir şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 testine onay verdi. Test sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabilecek.

31.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:02
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 2 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine onay verdi.

TESTLER SALGININ EN YOĞUN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELERE GÖNDERİLECEK

FDA'dan yapılan açıklamada, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi. Test sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabilecek.

Açıklamada, söz konusu testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi. Bodysphere'den yapılan açıklamada da şirketin, testleri salgının en yoğun görüldüğü bölgelere göndermek için federal ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

NEW YORK VALİSİ'NİN KARDEŞİ DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan, ABD'nin en büyük basın kuruluşlarından CNN'de sunuculuk yapan ve New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo da Kovid-19'a yakalandı.

Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Cuomo, son günlerde ateş, titreme ve nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu kaydetti.

ABD'deki Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki New York'ta yaşayan Cuomo, kendisini evinin bodrumunda karantinaya aldığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 400'E YÜKSELDİ

Öte yandan, ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 24 saatte 21 bin 555 artışla 164 bin 610'a çıktı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, New York, Güncel

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