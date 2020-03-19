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ABD gizli raporu: Koronavirüs dalgalar halinde ABD'yi etkileyecek

ABD'de menşeili New York Times gazetesi tarafından ulaşılan ve ABD hükümeti tarafından yayınlandığı ileri sürülen koronavirüs içerikli gizli raporunda, salgının ABD'de 18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.

19.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:35
ABD gizli raporu: Koronavirüs dalgalar halinde ABD'yi etkileyecek

ABD'de menşeili New York Times gazetesi tarafından ulaşılan ve ABD hükümeti tarafından yayınlandığı ileri sürülen koronavirüs içerikli gizli raporunda, salgının ABD'de 18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.

ABD'de faaliyet gösteren New York Times'ın haberine göre ABD hükümeti tarafından koronavirüs ile ilgili gizli bir rapor hazırlandı. Gizli raporun 100 sayfasına ulaştıklarını belirten New York Times, salgının 18 ay sürebileceğini ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş göstereceğini ileri sürdü. Raporda koronavirüsün, ABD halkını dalgalar halinde etkileyeceği ve eyalet ile yerel yönetimler arasında koordinasyon problemi yaşanabileceği ifade edildi. New York Times raporun ABD Başkanı Donald Trump'ın OHAL ilan ettiği cuma günü yayınlandığını ve yönetim için bir eylem planı niteliğini taşıdığını vurguladı. Raporda, salgının hızla yayılmasıyla, hastane ve tıbbi merkezlerde kapasite aşımı olabileceği, hangi kurumun hastanelere yardımcı olabileceği belirtiliyor.    New York Times, raporda salgın sebebiyle tıbbi malzeme kıtlığı ve tıbbi personel sıkıntısı yaşanabileceğini, salgınla baş etmek için ABD Başkanının yetkilerinin genişletilebileceği vurgulanıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Dünya

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