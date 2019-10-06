ABD göçmen vizesinde yeni uygulama: Sağlık giderlerini karşılayamayanların başvurusu geri çevrilecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkeye girdikten sonraki 30 gün boyunca sağlık giderlerini karşılayacak sigortası ya da maddi imkanı bulunmayanların göçmen vize başvurularının reddedilmesini öngören bir hükümet beyannamesine imza attı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yeni uygulama ABD dışından yapılan göçmen vizesi başvurularını etkileyek. İltica başvurusu sahipleri, müllteci statüsüne uygun görülen kişiler ve çocuklar bu kapsama girmiyor.