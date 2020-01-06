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Son dakika: ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi: Çıkmaya hazırlanıyoruz

Son dakika: Irak Parlamentosu'nun geçen gün yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkması yönünde karar almasının ardından ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladığı bildirildi.

06.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:37

'ta konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladığı bildirildi.

Al Arabiya'nın aktardığına göre Irak makamlarına iletilen mesajda, "Koalisyon güçleri Irak'ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler almalı. Bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacak" ifadelerine yer verildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ABD ASKERLERİ ÇEKİLECEK"

Reuters'ın haberinde ise, "ABD öncülüğündeki koalisyon, önümüzdeki günlerde ve haftalarda güçlerini Irak'tan çekeceğini bildirildi" denildi.

ABD ASKERLERİNİN ÇIKARILMASINI ÖNGÖREN YASA TASARISINI ONAYLANDI

Irak parlamentosu, İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesinin ardından, ülkedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Oylamada kabul edilen tasarı, hükümetten 'Irak'taki yabancı askerlerin varlığına son vermesini ve bu askerlerin Irak'ı kara, hava veya su yolları üzerinden hiçbir şekilde kullanmamasını' talep ediyor. Tasarıda, "Irak hükümeti Irak topraklarındaki herhangi bir yabancı askeri varlığa son vermek için çalışmalı" deniyor.

Tasarının bağlayıcı özelliği bulunmasa da, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin oturumun açılışında benzer bir çağrıda bulunmuş olması nedeniyle kararın uygulanma ihtimali yüksek görülüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya


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