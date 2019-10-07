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ABD güçleri Suriye'nin kuzeyinden çekiliyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'li güçlerin sözünü tutmayarak Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başladıklarını duyurdu.

07.10.2019 11:03ABD güçleri Suriye'nin kuzeyinden çekiliyor
Terör örgütü YPG/PKK, ABD'li güçlerin sözünü tutmayarak Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başladıklarını duyurdu.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, ABD'li güçlerin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başladıklarını açıkladı. ABD'li yetkililerin Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan iki gözlem noktasını boşalttıkları da kaydedildi. YPG/PKK, ABD güçlerinin sözlerini tutmadığını ve sınırdan çekilmeye başladıklarını ifade ederek, "Türkiye şu anda kuzey ve doğu Suriye'nin işgal operasyonu için hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

YPG/PKK sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" ifadelerine yer verildi. - TEL ABYAD

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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