Enerji Bilgilendirme Dairesi'nin (EIA) Çarşamba günkü raporuna göre, ABD ham petrol stokları geçtiğimiz hafta beklenmedik bir düşüş yaşadı.EIA verileri, ham petrol stoklarında 15 Mart ile biten haftada 9,59 milyon varil düşüş yaşandığını gösterdi.Bir önceki hafta 3,86 milyon varil düşüş yaşadıktan sonra, stoklarda 0,31 milyon varil artış olacağı beklenmişti.Rapor öncesinde, boğaların sıfırı tüketmesiyle ABD ham petrolü geriliyordu. Bloomberg Pekin 'in Washington 'ın talepleri karşısında geri çekildiğini raporlayarak, suçu ABD- Çin arasındaki ticari müzakerelere attı.Bloomberg, ABD'nin Çin'in ticaret müzakereleri konusundaki kaygıların kapısını suçlayarak Pekin'in Washington'un taleplerine itiraz ettiğini bildirdi. Çinli yetkililer, Trump yönetiminin anlaşma gerçekleştiğinde tarifelerin kaldırılacağını garanti etmediği olgusuna itiraz etti. Reuters kaynakları 25 Mart haftasında Pekin'de üst düzey görüşmeler olacağına işaret ederken, devam eden ticari gerilimler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki çatışmanın küresel ekonomi görünümünü karartacağı ve petrol talebine zarar vereceği riskini taşıyor.Devam eden endişelere rağmen, WTI petrol bu ay hala %2,5 yüksek ve 2019'da %30 civarı büyük artış yaşadı. SaxoBank emtia stratejileri müdürü Ole Hansen, "petrol artan hisselerle bağlantılı olarak risk iştahından, temel olarak OPEC/ Rusya üretim kesintilerinden ve Trump'ın ( İran ve Venezuela üzerindeki) yaptırımlarından destek gördü," dedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ve Rusya öncülüğündeki 10 petrol üreticisi müttefik tarafından yürütülen agresif üretim kesintileri, bu haftanın ilgi odağında oldu. Krallık ve Moskova , üretim kesintisi uyumunu artırma planlarından bahsetti.Suudi Enerji Bakanı Khalid al-Falih ve Rus mevkidaşı Alexander Novak , mevcut anlaşmanın sona ereceği Haziran ayında daha "mantıklı" bir karar vermek için Nisan ayı toplantısını iptal etme konusunda bir araya geldi.The post ABD Ham Petrol Stoklarında 9,6 Milyon Varil Beklenmedik Düşüş appeared first on Enerji Enstitüsü