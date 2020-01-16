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Abd hazine bakanı çin ticaret anlaşması gsyh'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak

ABD Hazine Bakanı: Çin ticaret anlaşması GSYH'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacakDeniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) ?

16.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:10
ABD Hazine Bakanı: Çin ticaret anlaşması GSYH'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak
Deniz Kılınç/ İstanbul, 16 Ocak (DHA) ? ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ve Çin'le imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, ABD GSYH büyümesinde Boeing kaynaklı görülen kayıpları karşılayacağını ve GSYH'ye 50 baz puan ile 75 baz puan arasında katkı sağlayacağını öngördü.
Mnuchin, Fow News'a verdiği röportajda anlaşmanın ikinci aşamasında hala görüşülecek önemli noktalar olduğunu belirtirken, Çin ürünlerine uygulanan mevcut tarifelerin, anlaşmanın ikinci aşamasının oluşturulması için bir teşvik olarak devam edeceğini söyledi.
ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşaması imzalandı
Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında uygulanacak olan ticaret anlaşmasının ilk aşamasını Çarşamba günü Beyaz Saray'da imzaladı.
2018'in yazında başlayan ve Aralık ayında sonlanan ticari belirsizliğin hafifleyeceğine işaret eden anlaşma kapsamında, Çin ABD'den yaptığımı satın alımları, 2017 düzeylerinin üzerinde olmak üzere, 200 milyar dolar artıracak. Pekin ayrıca, tarım ürünleri satın alımını 2020 yılında 19.5 milyar doların, 2021 yılında da 19.5 milyar doların üzerinde tutacak. Bunun yanında taraflar, özellikle tarım ürünleri olmak üzere, piyasa koşullarının da söz konusu satın alımlar üzerinde belirleyici olacağı konusunda uzlaştı.
Anlaşmaya göre, Çin 2020 yılında hizmetlere 12.8 milyar dolar, enerjiye de 12.5 milyar dolar daha fazla harcama yapacak. Anlaşmayla ayrıca, zorunlu teknoloji transferleri, fikri mülkiyetin korunması ve döviz manipülasyonu garantisi konularının da gözden geçirilmesi öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'a göre, anlaşmanın ikinci kısmı için henüz bir zaman çizelgesi oluşturulmazken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer da anlaşmanın 30 gün içinde resmi olarak uygulanacağını söyledi.
Abd hazine bakanı çin ticaret anlaşması gsyh'ye 50-75 baz puan katkı sağlayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA


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