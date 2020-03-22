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ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den "teşvik paketi" açıklaması

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, teşvik paketine ilişkin, "Teşvik paketinin dördüncü bileşeni Fed ile çalıştığımız önemli bir paket. Ekonomiyi desteklemek için kullanabileceğimiz 4 trilyon dolara kadar likiditeye sahip olacağız" açıklamasında bulundu.

22.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:33
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, teşvik paketine ilişkin, "Teşvik paketinin dördüncü bileşeni Fed ile çalıştığımız önemli bir paket. Ekonomiyi desteklemek için kullanabileceğimiz 4 trilyon dolara kadar likiditeye sahip olacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Steven Mnuchin, Fed, Ekonomi

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