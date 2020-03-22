ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den "teşvik paketi" açıklaması
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, teşvik paketine ilişkin, "Teşvik paketinin dördüncü bileşeni Fed ile çalıştığımız önemli bir paket. Ekonomiyi desteklemek için kullanabileceğimiz 4 trilyon dolara kadar likiditeye sahip olacağız" açıklamasında bulundu.
22.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:33
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, teşvik paketine ilişkin, "Teşvik paketinin dördüncü bileşeni Fed ile çalıştığımız önemli bir paket. Ekonomiyi desteklemek için kullanabileceğimiz 4 trilyon dolara kadar likiditeye sahip olacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Steven Mnuchin, Fed, Ekonomi