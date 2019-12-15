Haberler » Güncel » ABD Hazine Bakanı Mnuchin: 'Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif' - Haber

ABD Hazine Bakanı Mnuchin: "Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif"

NEW ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu söyledi.

15.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:00ABD Hazine Bakanı Mnuchin:
NEW ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu söyledi.
Mnuchin, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.
ABD'nin bazı ülkelere yönelik yaptırımlarını değerlendiren Mnuchin, "Yaptırımları kullanmamızın nedeni askeri çatışmalara önemli bir alternatif olması ve işe yaradığına da inanıyorum. Kuzey Kore olsun, İran olsun ya da diğer yerler, sorumluluğu ciddiye alıyoruz." diye konuştu.
Mnuchin, forumda yaptığı konuşmada da ABD'nin, İran gerekli koşulları yerine getirdiğinde tüm yaptırımları kaldıracağını söyledi ancak gerekli koşulların ne olduğuna dair detay vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Kuzey Kore, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:27 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı: 6 yaralı - Haber
00:13 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı 6 yaralı - Haber
00:05 Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 6 yaralı - Haber
00:02 Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2019 - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Haber
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Haber
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Haber
15.12.2019 00:30:48