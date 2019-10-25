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ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Ron Wyden, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Halkbank Davası'na yönelik müdahalede bulunup bulunmadığını incelemek için soruşturma açacağını duyurdu.

25.10.2019 19:14ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Ron Wyden, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Halkbank Davası'na yönelik müdahalede bulunup bulunmadığını incelemek için soruşturma açacağını duyurdu. Senatör Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'ın yanıtlaması için dokuz soru yöneltti.

Senato Finans Komitesi Kıdemli Üyesi, Demokrat Senatör Ron Wyden, geçtiğimiz haftalarda New York Federal Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan Halkbank davası ile Trump yönetimi arasındaki ilişki hakkında bilgi istedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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