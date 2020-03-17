ABD Hazine Bakanı: Vatandaşlara yardım amaçlı çek göndereceğiz
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının ekonomik zararını azaltmak amacıyla Başkan Donald Trump'ın vatandaşlara çek göndermek istediğini açıkladı
17.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:34
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının ekonomik zararını azaltmak amacıyla Başkan Donald Trump'ın vatandaşlara çek gönderilmesi talimatını verdiğini açıkladı.
Beyaz Saray'da açıklama yapan Mnuchin, "Başkan bana bu yönde talimat verdi, bunu yapacağız" dedi. Çek miktarının ne kadar olacağına dair bilgi vermeyen Mnuchin, toplam miktarın çok yüksek tutacağını ve milyonerlerin bu yardımdan faydalanamayacağını belirtti.
Beyaz Saray'da açıklama yapan Mnuchin, "Başkan bana bu yönde talimat verdi, bunu yapacağız" dedi. Çek miktarının ne kadar olacağına dair bilgi vermeyen Mnuchin, toplam miktarın çok yüksek tutacağını ve milyonerlerin bu yardımdan faydalanamayacağını belirtti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Koronavirüs, Dünya
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