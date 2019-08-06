ABD Hazinesi'nden Çin'e "kur manipülatörü" damgası

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "kur manipülasyonu" yapmakla suçladı. Çin Yuanı'nın Pazartesi günü dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine inmesinin ardından Pekin'i kurları manipüle etmekle suçlayan ABD Hazine Bakanlığı, dün gece yaptığı açıklama ile Çin'in 1994'ten bu yana ilk kez "kur manipülatörü" diye tanımladı.

Çin Merkez Bankası, yuanın günlük hareket bandının orta noktasını 20 Mayıs 2008'den bu yana görülen en zayıf düzeyde belirledi.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, "Çin'in kur manipülatörü olarak belirlenmesinin sonucu olarak Bakan Mnuchin, Çin'in son eylemlerinin oluşturduğu adil olmayan rekabet avantajının ortadan kaldırılması için IMF ile temasa geçecek" uyarısı yapıldı.

Yuanın günlük hareket bandının orta noktasını 20 Mayıs 2008'den bu yana görülen en zayıf düzeyde belirleyen Çin Merkez Bankası, ABD Doları-Çin Yuanı paritesi için günlük hareket bandı orta noktasını 6.9683 olarak duyurdu. ABD Doları/Çin Yuanı paritesi spot piyasada 7.0582'ye kadar yükseldi.

Kaynak: DHA