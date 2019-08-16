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ABD heyeti Güvenli Bölge için Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

16.08.2019 10:33 ABD heyeti Güvenli Bölge için Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, 'Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter adresinden, Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyareti hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bilgisini aktardı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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