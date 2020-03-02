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İdlib gerilimi sonrası ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Rejimin hain saldırıları sonrası 34 şehit vermemizin ardından, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelecek.

02.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:26

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit olmuş 32 askerimiz de yaralanmıştı. Acı olay sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri rejim unsurlarını ateş altına alıp Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri, sahada rejim unsurlarını etkisiz hale getirmeye devam ederken diplomasi trafiği de devam ediyor. Bu doğrultuda, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Özel Temsilcisi James Jeffrey 'ye gelecek.

SURİYE KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu gece gelecek olan Craft ve Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.

İNSANİ KRİZ ELE ALINACAK

Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.

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İdlib gerilimi sonrası ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


2.03.2020 11:43:23