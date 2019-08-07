ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yaptığı faiz indirimi çağrısının ardından Wall Street'te Salı günü görülen artış, Çarşamba günü açılışta yerini düşüşe bıraktı.

Çin'in "büyük bir sorun olmadığını" belirten ABD Başkanı Donald Trump, asıl sorunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "hatalarını kabul etmemesi" olduğunu vurguladı ve Fed'e "daha büyük ve daha hızlı faiz indirimi" çağrısı yaptı.

Ticari gelişmelerinin yanında ABD'de ayrıca tahvil getirilerinin de düştüğü görüldü. Ayrıca, CVS Health gelirleri de piyasa beklentilerini aşarak 63.43 milyar dolar oldu.

Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında açılışta;

Dow Jones yüzde 1.01,

Nasdaq yüzde 1.12,

S&P 500 yüzde 1.02 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.22 yükselerek 1,12237 dolardan işlem görürken, sterlin de yüzde 0.10 düşüşle 1.21547 dolara geriledi.

Kaynak: DHA