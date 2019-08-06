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ABD hisse senedi piyasaları güne artışla başladı

ABD hisse senedi piyasaları, küresel ticari gerilimlerdeki artışla Pazartesi günü yılın en zayıf işlem gününü gördükten sonra Salı günü toparlanmaya başladı.

06.08.2019 16:54 ABD hisse senedi piyasaları güne artışla başladı
ABD hisse senedi piyasaları, küresel ticari gerilimlerdeki artışla Pazartesi günü yılın en zayıf işlem gününü gördükten sonra Salı günü toparlanmaya başladı.
Pazartesi günü Dow Jones'da 750 puan düşüşün görülmesine neden olan küresel ticari gerilimler, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'i döviz manipülasyonuyla suçlaması ve Pekin'in "yabancı döviz piyasasına geniş çaplı müdahale yoluyla, kendi dövizinin değerini düşürdüğü bir geçmişi" olduğu iddialarıyla artmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, "Çin'in kur manipülatörü olarak belirlenmesinin sonucu olarak Bakan Mnuchin, Çin'in son eylemlerinin oluşturduğu adil olmayan rekabet avantajının ortadan kaldırılması için IMF ile temasa geçecek" uyarısı yapılmıştı.
Gelişmelerin ardından Salı günü açılış işlemlerinden Dow Jones 140 puan değer kazanırken, S&P 500 yüzde 0.64 ve Nasdaq yüzde 1.0 yükseldi.
Euro dolar karşısında yüzde 0.26 düşerek 1.11732 dolara geriledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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