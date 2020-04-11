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ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Hizbullah'ın üst düzey komutanı Muhammed el-Kawtharani hakkında bilgi verenler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

11.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:15
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak 'taki Hizbullah'ın üst düzey komutanı Muhammed el-Kawtharani hakkında bilgi verenler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın Irak kolu lideri Muhammed el-Kawtharani hakkında ABD ile bilgi paylaşımı yapacak olan kişi ve kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Ödülün Kavtarani'nin faaliyeti, bağlantıları ve tanıdıkları hakkında bilgi verilmesi karşılığında verileceği duyuruldu.

Muhammed el-Kawtharani'nin daha önce öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tarafından organize edilen İran'la ilişkili grupların siyasi koordinasyonunu devraldığı belirtilen açıklamada Kawtharani'nin, ABD'nin diplomatik temsilciliklerine saldırı düzenlemek ve organize suç şebekesi kurmakla suçlanan grupları koordine ettiği ve yerel terör grupları dahil olmak üzere Hizbullah'ın Irak'taki çalışmalarını ve varlığını ilerlettiği açıklandı. - WASHINGTON ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani’nin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Irak, Güncel
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