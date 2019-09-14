Haberler » Güncel » Haber

Abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

14.09.2019 12:07Abd hızlı transfer gemisi 'usns yuma', çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 09.45'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
'USNS Yuma', Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.



Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:09 Kırklareli'de 110 yıllık pavli panayırı coşkusu
17:09 Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:08 Beyaz Saray'dan Hamza bin Ladin'in öldürüldüğü açıklaması
17:08 İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı
17:07 7,5 tonluk tır'ı iple çektiler
17:06 Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
17:06 Diyarbakırlı annelere Yalova'dan destek