ABD Huawei Tehditlerini Sertleştirdi

Kaynak: İHA

ABD'li General Curtis Scaparrotti, Almanya'nın 5G ağının kurulması işinin Çin'in Huawei şirketine verilmesi durumunda Almanya ile NATO arasındaki askeri işbirliğinin tehlikeye girebileceğini söyledi.ABD ile Almanya arasında yaşanan Huawei krizi giderek derinleşiyor. ABD'nin Almanya'daki Avrupa Komutanlığında görevli General Curtis Scaparrotti, "Almanya'nın 5G ağının kurulmasının Çin'in Huawei şirketine verilmesi durumunda Almanya ile NATO arasında askeri işbirliği de tehlikeye girebilir" ifadelerini kullandı. General Scaparrotti, Berlin'in Huawei'ye 5G mobil ihalesini vermesi halinde NATO ülkelerinin askeri alanda iletişim ağlarının bir parçası haline gelmesi anlamını taşıdığını belirtti. NATO'nun artık Alman meslektaşlarıyla bu şekilde iletişim kuramayacağını aktaran Scaparrotti, ordular arasında bunun bir sorun olacağını söyledi.Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü Brüksel'de yaptığı konuşmada, "5G ağlarına yatırım yaparken güvenlik konusunda çok yakın istişarelerimiz var" dedi. Fransız araştırma enstitüsü Montaigne'nin Direktörü Mathieu Duchatel ise Çin grubuna karşı uyarıda bulunarak, Huawei çalışanlarının istihbarat operasyonlarında yer aldığının raporlarla sabit olduğunu duyurdu. - FRANKFURT