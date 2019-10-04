Abd ile 3'üncü ortak kara devriyesi başladı (2)

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI

Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD tarafından zırhlı araçlarla saat 08.30 sıralarında 3'üncüsü yapılan ve 4 saat süren ortak kara devriyesi, tamamlandı. Devriyenin ardından saat 12.30 sıralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 4 zırhlı araçla Suriye topraklarına girilen Ekinyazı köyü yakınlarındaki balistik zırhlı kapıdan, Türkiye'ye giriş yapıldı. Tel Abyad'ın 15 kilometre doğusundaki Gubur bölgesinin güneydoğusu ile batısında gerçekleştirilen devriyeden sonra yeniden Türkiye'ye dönülen zırhlı araçlarla üs bölgesine geçildi.

Devriyenin ardından zırhlı araçların geçişi için açılan balistik zırhlı kapı da askerler tarafından yeniden kapatıldı.