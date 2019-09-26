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ABD ile Çin arasındaki 15 aylık ticaret savaşı sona mı eriyor?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Çin ile 15 aydır sürmekte olan ticaret savaşının tahmin edilenden çok daha yakın bir zamanda bitebileceğini söyledi.

26.09.2019 00:30ABD ile Çin arasındaki 15 aylık ticaret savaşı sona mı eriyor?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Çin ile 15 aydır sürmekte olan ticaret savaşının tahmin edilenden çok daha yakın bir zamanda bitebileceğini söyledi. Çin'in ABD'den sığır ve domuz da dahil büyük miktarda tarımsal ürün satın aldığını belirten Trump Çin tarafı için "Bir anlaşma yapmayı fena halde istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile olan görüşmesinin sonrasında geldi. Abe de görüşmenin ardından Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması ihtimalinin büyük olduğunu belirtti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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