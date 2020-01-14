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ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında büyük gün yarın

ABD ile Çin ticaret anlaşması kapsamında yarın imzalar atılacak. Çin, ticaret anlaşması kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde ABD`den yaklaşık 80 milyar dolarlık ek işlenmiş mal satın alma taahüdünde bulundu.

14.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:35

Dünyanın yakından takip ettiği ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında yarın imzalar atılacak.

'ın servis ettiği habere göre, Washington'da imzalanacak ticaret anlaşması uyarınca Çin ABD'den 50 milyar dolardan fazla enerji ürünleri satın alacak ve aynı iki yıllık dönemde ABD hizmet alımlarını yaklaşık 35 milyar dolar artıracak.

BİRİNCİ AŞAMA TİCARET ANLAŞMASI İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Anlaşma konusunda bilgi sahibi kaynağın yaptığı açıklamaya göre, birinci aşama ticaret anlaşmasında, Çin'in ABD'den tarımsal mal alımlarının iki yıl içinde yaklaşık 32 milyar dolar veya yılda yaklaşık 16 milyar dolar artırılması yönünde talebi bulunuyor.

TOPLAM RAKAM TRUMP'IN HEDEFİNE YAKLAŞIYOR

2017 yılındaki 24 milyar dolarlık ABD tarımsal ihracat seviyesi ile birleştirildiğinde, toplam rakam ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık 40 milyar dolarlık hedefine yaklaşıyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında büyük gün yarın

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