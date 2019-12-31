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ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının, ilk aşaması 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanacak.

31.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:35 ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında sona gelindi ilk anlaşma 15 gün sonra
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında uzun süre devam eden ticaret savaşlarında sona gelindi. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşaması 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Ocak'ta Çin ile çok büyük ve kapsamlı birinci faz ticaret anlaşmasını imzalayacağım, imza töreni Beyaz Saray'da gerçekleşecek. Çin'in üst düzey yetkilileri olacak" dedi. Trump açıklamasının devamından anlaşmadaki diğer tıkanma noktaları için ileri bir tarihte Pekin'i ziyaret edeceğini söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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