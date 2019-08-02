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ABD ile güvenli bölgeye yönelik müşterek çalışma

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle ikinci müşterek çalışma, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

02.08.2019 17:18 ABD ile güvenli bölgeye yönelik müşterek çalışma
Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle ikinci müşterek çalışma, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.
ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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