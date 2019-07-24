ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad

Türkiye ve ABD, Suriye diplomasisine yoğunlaştı. Güvenli bölge tartışması üzerinden sürekli bir araya gelen iki ülkenin yetkilileri, ortak yol bulmaya çalışıyor. Türkiye, güvenli bölge için Münbiç ve Tel Abyad üzerinden yoğun çalışma yürütüyor.

Pazartesi günü Türkiye'ye gelen ABD heyeti, Türk makamlarıyla Suriye'yi görüşüyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye özel Temsilcisi James Jeffrey arasında yapılacak görüşmede tarafların Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge konusunda mesafe kat etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ

Türkiye yaklaşık bir aydır Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG kontrolünde bulunan bölgelerin karşısına askeri yığınak yapıyor. Güvenli bölge kuruluşunda insiyatif almak isteyen Türkiye'nin öncelikli talepleri Menbiç ve Tel Abyad.

MÜNBİÇ'TEKİ YPG SORUNU

Münbiç'in ABD desteğiyle terör örgütü YPG tarafından ele geçirildiği 2016'dan bu yana Türkiye YPG'nin kentten çıkarılmasını istiyor. ABD ise Münbiç'i YPG'nin değil Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yönettiği iddiasında. SDG'nin ise neredeyse bütün karar mekanizmaları terör örgütü YPG kontrolünde.

TÜRKİYE ENGELLEMEK İSTİYOR

ABD, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Askeri Koalisyon'un önemli bir üyesi olan Türkiye'nin güvenli bölge projesinin içinde yer almasını talep etti. Türkiye ise YPG'nin güvenli bölgeden kaynaklanacak rahatlığı kullanarak güç kazanmasının önüne geçmek niyetinde. Bu nedenle YPG'nin Münbiç'ten tamamen çıkmasını istiyor.

DİĞER ÖNEMLİ DOSYA: TEL ABYAD

Türkiye'nin önemli taleplerinden biri de Suluk kasabasını da içine alan Tel Abyad hattı. Ayn İsa bölgesini kontrol altında tutmak isteyen Türkiye, Tel Abyad'ın Arap karakterli olduğu, bölgede yönetim ve asayişin Arap unsurlara bırakılması gerektiğini ABD'li muhataplarına iletti.

SURİYE'NİN GÜNEYDOĞUSU

Güvenli bölge müzakerelerinin diğer başlığı ise Suriye'nin Güneydoğusundaki Irak sınırındaki bölgelere ilişkin. Özellikle İran destekli milislerin faaliyet gösterdiği bu alanlarda da uluslararası askeri koalisyonu bileşeni ülkelerin askerlerinden oluşan birleşik bir gücün konuşlanması planlanıyor.

ABD Türkiye'ye buradaki güce dahil olması teklifini de iletti. Ancak Türkiye'nin kırmızı çizgileri ülkenin kuzeyinde bulunan ve kendi güvenliğiyle ilgili önemli gördüğü alanlar.