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ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim

Türkiye ile ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.

18.10.2019 11:49ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim
Türkiye ile ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.

ABD'li heyet ile Türk heyetin Ankara'daki görüşmesinde, güvenli bölgenin kurulması için Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması ve PKK/YPG terör örgütünün 120 saat içerisinde bölgeden çekilmesine karar verildi. Anlaşma ile birlikte Tel Abyad sınırında sınırında sessizlik hakim oldu. Uzun süredir askeri hareketliliğin ve çatışmaların yaşandığı Tel Abyad ve sınırdaki Akçakale ilçesi adeta sessizliğe büründü. 17 Ekim Perşembe gününe kadar zaman zaman Tel Abyad'ın güneyini vuran Türk obüsleri ile gece saatlerinden itibaren sınır ötesine atış yapılmadı.

Öte yandan, Tel Abyad kırsalında arızalanan ve uçaksavar taşıyan bir araç, Suriye Milli Ordusu'na ait tankla çekilerek Akçakale'ye getirildi. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Telabyad, Akçakale, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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