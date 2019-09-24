Haberler » Güncel » Haber

ABD ile Türkiye'nin ikinci ortak kara devriyesi başladı

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgede oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin ikinci ortak kara devriyesi başladı.

24.09.2019 09:00ABD ile Türkiye'nin ikinci ortak kara devriyesi başladı
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgede oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin ikinci ortak kara devriyesi başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda oluşturmak istediği Güvenli Bölge için ikinci müşterek kara devriyesi bu sabah başladı. Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, beton bloklarda açılan kapıdan geçerek Suriye sınırına ilerlerken, burada ABD zırhlı araçlarıyla bir araya geldi. Komandoların bulunduğu Türk zırhlı araçları, ABD'nin zırhlı araçlarıyla birlikte Suriye'nin Telabyad kentinin doğusunda Rasulayn'a kadar uzanan bölgede devriye görevi yapacak. Devriyenin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.

Türkiye ile ABD'nin zırhlı araçlarla ilk kara devriyesi 8 Eylül Pazar günü yapılmış ve yaklaşık 3 saat sürmüştü. - ŞANLIURFA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:25 Koçarlı HEM'de İsmail Kılıçaslanoğlu dönemi
10:25 İhtiyaç sahibi 42 çocuğa yardım
10:24 İduğ: 'Muhatabımız İzmir Pazarcılar Odası'…
10:24 Beyaz altında rekoltede düşüş yaşanıyor
10:24 Ardahan'da bozayı ve sansarın yiyecek araması fotokapana yansıdı
10:23 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu
10:23 7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı