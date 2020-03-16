ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa: Suriye'de insanlığa karşı suç işleyenler yargılanacak
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Suriye krizinin 9'uncu yılı dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, Beşşar Esad rejimine ve onu destekleyen İran ile Rusya'ya, Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.
16.03.2020 01:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 01:03
ABD, İngiltere , Fransa ve Almanya , Suriye krizinin 9'uncu yılı dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, Beşşar Esad rejimine ve onu destekleyen İran ile Rusya'ya, Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.
Açıklamada, Suriye'de halkın 9 yıl önce meşru talepler için sokağa çıktığını ancak Esad rejiminin bu taleplere şiddet, keyfi tutuklama ve işkencelerle karşılık verdiği belirtilerek, bu krizde 11 milyon kişinin yerinden edildiği, 500 bin kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, Suriye'de halkın 9 yıl önce meşru talepler için sokağa çıktığını ancak Esad rejiminin bu taleplere şiddet, keyfi tutuklama ve işkencelerle karşılık verdiği belirtilerek, bu krizde 11 milyon kişinin yerinden edildiği, 500 bin kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Suriye, Dünya
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