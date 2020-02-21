Haberler » Dünya » ABD, İngiltere ve NATO, Gürcistan'a yönelik siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu - Haberler

ABD, İngiltere ve NATO, Gürcistan'a yönelik siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

Gürcü yetkililier Rus askeri istihbaratını hükümet ve özel kurumlarına yönelik büyük çaplı bir siber saldırı yapmakla suçladı. Yetkililere göre saldırıların nedenini eski Sovyet uluslarını istikrarsızlaştırmak.

21.02.2020 07:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 07:52ABD, İngiltere ve NATO, Gürcistan'a yönelik siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu
Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratı tarafından siber saldırıya maruz kaldıklarını duyurdu. Bakanlık, ülkenin ulusal güvenliğinin 28 Ekim tarihinde hedef alındığını, bu saldırı ile Gürcü vatandaşlara zarar vermek, yönetim yapısını felce uğratmak ve çeşitli kurumları da işlevsiz hale getirmek suretiyle halkta genel bir endişe yaratmak istendiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca saldırının Gürcistan'ın Avrupa Birlği ve NATO'ya giriş çabalarını engellemek üzere tasarlandığını ileri sürdü ve bunun uluslararası kural ve prensiplere karşı olduğunu kaydetti.
Euronews.com'da Görüntüle

Gürcistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

08:35  21 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 08:59:16