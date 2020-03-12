ABD insan hakları raporu: Türkiye'deki ihlaller karşısında hükümet tepkisiz
Amerika Birleşik Devletleri, her yıl düzenli olarak yayımladığı insan hakları raporunda Türkiye'deki ihlallere de uzunca yer verdi. 72 sayfalık raporda özgürlüklerin kısıtlanmasından, azınlık ve işçi haklarına kadar çok sayıda başlık yer aldı
12.03.2020 08:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:00
Amerika Birleşik Devletleri, her yıl düzenli olarak yayımladığı insan hakları raporunda bu sene de Türkiye 'deki ihlallere yer verdi. Türkiye'ye 72 sayfanın ayrıldığı raporda özgürlüklerin kısıtlanmasından, azınlık ve işçi haklarına kadar çok sayıda başlık yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından sunulan raporun ilk kısmında Türkiye'nin siyasi ve idari yapısının yanı sıra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar detaylandırıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından sunulan raporun ilk kısmında Türkiye'nin siyasi ve idari yapısının yanı sıra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar detaylandırıldı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İşçi, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haberler
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Haberler
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak