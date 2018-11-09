Abd, Irak'a İran'dan Elektrik Alımı İçin Muafiyet Verdi

ABD
Başkan Donald Trump
'ın İran
'a yönelik 'bugüne kadarki en ağırı' olduğunu söylediği yaptırımlarla ilgili bir muafiyetin de Irak
'a sunulduğu ortaya çıktı.
Irak candamarlarından birini oluşturan İran'dan elektrik ithalatını devam ettirip bunun için Tahran
'a ödeme yapmaya devam edecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran'la ilgili meselelerden sorumlu Özel Temsilcisi Brian Hook, Irak'ın elektrik ithalatı için İran'a ödeme yapmaya devam etmesine 'izin veren muafiyet bahşettiklerini' söyleyerek "Bunun Irak'ın güneyindeki elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.
Irak'ın güneyi, özellikle Basra
kenti elektrik kesintisi ve kirli su yüzünden aylardır protestolara sahne oluyordu.
Brian Hook "Dost ve ortak ülke Irak'ın istikrarı ve rehafına sadığız" diye ekledi.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi Iraklı kaynak, ABD'nin artık Irak'ın İran petrol ve gazından giderek uzaklaşmasını beklediğini söyledi.
Iraklı kaynak "ABD yönetimi, İran gazı ve petrolü kullanmayı aşamalı olarak nasıl bırakacağımıza dair plan sunmamız için bizde 45 gün verdi" dedi.
2003 yılında ülkeyi işgal etmiş ABD ile güvenlik, yönetim ve siyaset alanlarında güçlü ilişkileri bulunan Irak merkezi hükümeti, diğer yandan ekonomide İran'a göbekten bağlı. Geçen yıl İran'dan 6 milyar dolarlık mal ithal eden Irak, enerji eksikliğini de İran'dan gaz ve elektrik alarak karşılıyor. Irak'ın 39 milyonluk nüfusu, devletin dağıtımcısından günde sadece birkaç saat elektrik alabiliyor, kalanı jeneratörlerle karşılanıyor.
Donald Trump,Amerika Birleşik Devletleri,İran,Irak