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ABD, Irak'ta bir üssü daha boşaltıyor

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD ve koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Musul'daki Kayyara Hava Üssü'nü de Irak güvenlik güçlerine bıraktıklarını duyurdu.

26.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:12
ABD, Irak'ta bir üssü daha boşaltıyor
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD ve koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Musul'daki Kayyara Hava Üssü'nü de Irak güvenlik güçlerine bıraktıklarını duyurdu.
Koalisyon açıklamasında, "Birleşik Görev Gücü, Doğal Kararlılık Operasyonu, Irak Güvenlik Güçleri ile 26 Mart'ta Irak'taki Batı Kayyara Hava Üssü'nün teslimine yönelik bir tören düzenledi." ifadesine yer verildi.
Koalisyon güçlerinin, Irak'ta DEAŞ'la mücadele çabalarına destek vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, koalisyonun süreç içerisinde güçlerini belirli üslere çekeceği bilgisi paylaşıldı.
"Irak Hava Kuvvetleri için kritik bir üstür"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koalisyonun İdame Direktörü Tuğgeneral Vincent Barker, üssün Musul'un DEAŞ'tan alınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Barker, "Özellikle bu üs, DEAŞ'ın sığınaklarına yönelik saldırıları düzenleyen Irak Hava Kuvvetleri için kritik bir üstür." değerlendirmesinde bulundu.
ABD, El Kaim Üssü'nü de Irak güçlerine bırakmıştı
Koalisyon kuvvetleri, gelecek günlerde üssü tamamen boşaltmış olacak.
ABD, kısa süre önce de Irak-Suriye sınırına yakın stratejik öneme sahip El Kaim Üssü'nü, Irak güçlerine bırakmıştı.
Söz konusu adımların, İran destekli grupların, Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerinin konuşlu bulunduğu üslere saldırı düzenlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

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