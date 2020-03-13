ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci askeri üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
13.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:46
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak 'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci askeri üssüne saldırı düzenlenmesinin ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.
Saldırının "orantılı" ve "savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör grupları ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını durdurmalı. Aki takdirde bunun bedelini bizim istediğimiz yer ve zamanda ödemeye hazır olacaklar." ifadelerine yer verildi.
ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'ın kuzeyindeki Taci üssüne önceki gün 30 roket fırlatılmış 18'i üsse isabet etmişti.
Saldırı sonucunda 2 ABD askeri ile 1 İngiliz vatandaşı ölmüş, 14 asker yaralanmıştı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu saldırılara karşılık vermek üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.
Saldırının "orantılı" ve "savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör grupları ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını durdurmalı. Aki takdirde bunun bedelini bizim istediğimiz yer ve zamanda ödemeye hazır olacaklar." ifadelerine yer verildi.
ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'ın kuzeyindeki Taci üssüne önceki gün 30 roket fırlatılmış 18'i üsse isabet etmişti.
Saldırı sonucunda 2 ABD askeri ile 1 İngiliz vatandaşı ölmüş, 14 asker yaralanmıştı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu saldırılara karşılık vermek üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel
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