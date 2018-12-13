Abd: "Irak'taki Bazı Şii Gruplar Kontrol Dışında"

13 Aralık 2018 Perşembe 10:52



13 Aralık 2018 Perşembe 10:52

ABD, Irak'taki Şii Haşdi Şabi milis güçlerinden bazı grupların hükümetin kontrolü dışında olduğunu belirterek, bütün silahlı grupların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'taki Şii Haşdi Şabi milis güçlerinden bazı grupların hükümetin kontrolü altında bulunurken bazılarının ise hükümetin kontrolü dışında olduğunu söyledi. Adil Abdülmehi başkanlığındaki hükümetin kontrol edemediği bu grupların sorun oluşturduğuna dikkat çeken McGurk, Bağdat'ın da bunu kabul ettiğini söyledi.Irak hükümetinin amacının Şii Haşdi Şabi milis güçleri bünyesi altındaki bütün grupları kontrol altına tabi tutmak olduğunun altını çizen McGurk, ülkesinin bu siyaseti desteklediğini vurguladı. - ERBİL