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ABD, Irak'taki elçilik çalışanlarını geri çekiyor

ABD, Irak'ta görev yapan elçilik çalışanlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

27.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:48
ABD, Irak'taki elçilik çalışanlarını geri çekiyor
ABD, Irak 'ta görev yapan elçilik çalışanlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı tarafından, güvenlik durumu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçak seferlerindeki kısıtlamalar göz önünde bulundurularak, Bağdat ve Erbil 'deki misyon temsilciliklerinde çalışan memurlara ülkeyi terk etmeleri talimatı verildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Bağdat ve Erbil'deki konsolosluk çalışmalarının halen askıda olduğu kaydedildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya, vaka sayısının ise 382'ye yükseldiği duyurulmuştu.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, sık sık roketli saldırılara hedef oluyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Erbil, Irak, Güncel

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