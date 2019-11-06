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ABD, Irak ve Lübnan'daki karışıklığın sorumlusunun İran olduğunu iddia etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan'da süren protestoların sorumlusunun İran olduğunu iddia etti.

06.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:08ABD, Irak ve Lübnan'daki karışıklığın sorumlusunun İran olduğunu iddia etti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan'da süren protestoların sorumlusunun İran olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ve Lübnan'da şiddetli protestolara neden olan karışıklıktan İran'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

Irak ve Lübnan'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolarla ilgili konuşan Mike Pompeo, "Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in müdahalesinden kurtarmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, İran, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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