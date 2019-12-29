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BBC

ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugaylarına ait üsleri vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki İran destekli Hizbullah Tugaylarının vurulduğunu duyurdu.

29.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:50 ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugaylarına ait üsleri vurdu

ABD, ve 'de, İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait üsleri vurdu.

Kerkük'teki bir üsse Cuma günü düzenlenen roket saldırısında bir ABD vatandaşı müteahhit ölmüştü. Amerikalı bir yetkili, müteahhitin öldürülmesinde Hizbullah Tugaylarının parmağı olup olmadığının incelendiğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığını belirtildi.

Açıklamada, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kataib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kataib Hizbullah'ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır" dendi.

Reuters ajansına göre ABD'nin hava saldırısı Suriye sınırı yakınlarındaki Kaim ilçesine yakın bir bölgede düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında yaptığı açıklamada Irak'ta son dönem düzenlenen bir dizi saldırıdan İran destekli Hizbullah Tugaylarını sorumlu tutmuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Dünya
BBC


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