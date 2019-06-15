15.06.2019 11:08
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ABD, İran'a karşı uluslararası mutabakatı güçlendirmek istiyor

ABD, İran

ABD, Umman Körfezi’ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan yine İran’ı sorumlu tutarak, deniz taşımacılığının karşılaştığı tehdide yönelik uluslararası mutabakatı güçlendirmek için çalışacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan yine İran'ı sorumlu tutarak, deniz taşımacılığının karşılaştığı tehdide yönelik uluslararası mutabakatı güçlendirmek için çalışacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, Amerikan ordusunun saldırıya uğrayan gemilerden Kokuka Courageous'ın gövdesindeki patlamamış bir mayının İran Devrim Muhafızları tarafından söküldüğünün görüldüğünü öne sürdüğü görüntü ve fotoğraflara atıfta bulundu. Trump, "Bunu İranlılar yaptı" ifadesini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com
petrol, umman, iran, amerika birleşik devletleri, Dünya

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