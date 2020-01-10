ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı: 'Rejime milyarlarca dolar desteği keseceğiz'

ABD, Irak 'taki iki Amerikan üssünün vurulmasına yanıt olarak İran 'a yönelik yeni yaptırımlarını kamuoyuna açıkladı. Son yaptırımlar İran'ın imalat sanayi, tekstil ve madencilik sektörleri ile saldırılarda rolü olan sekiz üst düzey İranlı yetkiliyi hedef alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İran rejimine milyarlarca dolar desteği keseceğiz ve diğer kuruluşlarına yönelik yaptırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'ABD Büyükelçiliklerine saldırı tehdidi vardı'

Mike Pompeo ise Amerikan Büyükelçiliklerinin İran'ın tehdidi altında olduğunu ve Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararının bu nedenle alındığını söyledi.

Pompeo, "Bir tehlikenin an meselesi olduğuna dair kesin istihbarat aldık. Bu tehditlerin arasında Amerikan Büyükelçiliklerine saldırı düzenlenmesi de vardı. Nokta" dedi, detaylı bilgi vermedi.

Amerikalı bakan, CNN muhabiri Kaitlan Collins'in "an meselesi" ifadesiyle ne kadarlık bir süreyi kastettiği sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Pompeo, "Bunun olması (saldırıların düzenlenmesi) kesindi ve Amerikalıların hayatları tehlike altındaydı" dedi.

'Tahran saldırılarında Amerikalıları öldürmeyi amaçladı'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarıyla Amerikalıları öldürmeyi amaçladığının "şüphe götürmez" olduğunu söyledi ve yaptırım kararının saldırılara uygun bir yanıt olduğunu söyledi.

1 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etmişti.

Bazı göstericiler elçiliğin dış duvarını yakarak aşmış, Amerikan güçleri protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, protestolarla ilgili olarak İran'ı suçlamıştı.

ABD geçen hafta Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıyla öldürmüştü.

İran ise ABD'nin Irak'taki iki üssünü füzelerle vurmuş, saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı.

ABD basınına konuşan bazı Amerikalı askeri yetkililer, "İran'ın özellikle can kaybından kaçındığını düşündüklerini" söylemişlerdi.